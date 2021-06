Danielle DANY (VICOLT)

Je suis Passionnée par le domaine de l'assistance maternelle, j'aime beaucoup les enfants, après quelques années dans plusieurs domaines.

J'aimerai me reconvertir dans ce métier qui me tient tant à coeur.

La définition de wikipedia à propos. " des bonnes résolutions " nous dit : s'engager vis-à-vis de soi-même, à effectuer une série d'actes ou de comportements visant à se donner une meilleure image vis-à-vis de soi-même et d'autri ".