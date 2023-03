Danielle DENIS

Traductrice possédant une vaste expérience dans les domaines de la gestion et de la formation. Excellente communicatrice, reconnue pour son esprit de synthèse, sa rigueur et son souci de la qualité.



DOMAINES D'EXPERTISE EN TRADUCTION

• Technologies de l’information (offres de service, bulletins d’information, énoncés des travaux)

• Formation (manuels de cours, études de cas)

• Communications (communiqués et dossiers de presse, documents promotionnels, sites Web)

• Ressources humaines (politiques et processus, dotation, développement organisationnel)

• Administration (gestion de projet, mise en marché, offres de service)



Mes compétences :

Rédaction

Relecture

révision

Traduction