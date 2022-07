Danielle KAMBA

Âgée de 21 ans, jai étudié les relations internationales, la culture et la langue chinoises, la communication, lévénementiel et la e-réputation.



Mon rêve ? Être citoyenne du monde. J'aime travailler dans un contexte international ou multiculturel. Je suis fière davoir obtenu un prix en Mai 2019, lors de la 17e édition du (« Pont vers le chinois » | Chinese bridge), compétition culturelle et linguistique.



Les langues sont ma passion. Mon but est den maîtriser au moins 10; je vais y arriver car je suis « une rêveuse qui na jamais cédé ». Daprès Nelson Mandela, cest ça être un gagnant.



De mes expériences professionnelles et personnelles, j'ai compris une chose : faire vivre une expérience unique est ce que je désire. C'est aussi ce à quoi les consommateurs aspirent.



Alors offrons leur une expérience unique ENSEMBLE.