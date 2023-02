Danielle LECHAT

Je suis " Comptable" évolutive sur le statut de "Gestionnaire de Paies" ayant la rigueur des chiffres, sachant mettre en application les dernières normes comptables avec une bonne vigilance sur la veille législative. Je collecte les éléments variables de la paie jusqu'à la production de la paie pour 50 salariés. Je tiens le dossier du salarié de son entrée jusqu'à son solde de tout compte en passant naturellement par le dossier social de l'Entreprise.

Je me définis comme une personne sociable, indépendante (par l'autonomie développée dans mon statut de travailleur indépendant),

J'ai développé par ailleurs le sens du service client sur des activités de commerçante de secteurs bien différents.

Inventive (par la création de bouquets floraux et l'agencement de vitrine de magasin) et persévérante par la tenue de ratios), ayant une vive adaptation, capable de passer du statut de travailleur indépendant à un statut de salarié d'entreprise PME- PMI)



Mes compétences :

Promotion des ventes

Création artistique

Accueil du public

Sens du contact

Endurante

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Sieges

Microsoft Word

Bulletins