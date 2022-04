Danilo CRISPIANI

Synthèse:

15 ans d’expérience en tant qu’ingénieur, ~13 ans dans le domaine ferroviaire dont :

- 7 ans chez Alstom Transport, ingénieur système,

- 3 ans chez Ansaldo STS, ingénieur système, consultant,

- 3 ans à l’EPSF, Instructeur Autorisations, Div. Infrastructure et Composants.



CONNAISSANCES

- Ingénierie des systèmes complexes, application au domaine ferroviaire ;

- fonctions, architecture, composants des systèmes de CCS de nouvelle génération (systèmes ERTMS et similaires) et les enjeux de sécurité associés;

- système ferroviaire et son environnement;

- principes de sécurité ferroviaire et de sûreté de fonctionnement (normes 5012x, MSC);

- acteurs du secteur ferroviaire et leur rôle ;

- outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)



SAVOIR FAIRE

- capacité de rédiger de façon claire spécifications, documents, comptes – rendus, présentations;

- capacité d’écouter, comprendre, organiser et partager les informations



SAVOIR ÊTRE

- rigueur et capacité d’analyse;

- qualités relationnelles,

- capacité à prendre du recul et à décomposer les problèmes ;

- curiosité et envie d’apprendre

- Adaptabilité









Mes compétences :

European Rail Traffic Management System

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel