Danilo PAGANO

Professionnel avec expérience notable dans des fonctions commerciales, ayant travaillé dans différents types de marché pour des entreprises internationales et PME.

Orienté résultats avec capacité de leadership et aimant travailler en équipe ; je pense que l´engagement, le compromis, l´empathie et la flexibilité sont les clés pour des relations professionnelles réussies.

Ma formation technique et financière, alliée à mes compétences commerciales et de négociation, me permettent de réaliser des projections avec une vision business, tournées vers la maximisation des bénéfices de l'entreprise et de la satisfaction du client.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Customer Relationship Management

Export

Business development

Logistics

Negociación y Comercialización

Import

Client Service