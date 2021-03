Danna ABDOURAMAN

· De Mai 2017 à nos jours, Comptable à BERNI SA - Douala

Missions :

Déclencher le processus de déclaration des cotisations sociales, de limpôt, de la TVA, des contrats et avenants, et suivi jusqu'au paiement dans les délais

Veiller à l'application de la Règlementation et de la Législation en matière fiscale

Veiller au respect des procédures administratives, comptables et financières de l'entreprise

Assurer le traitement des documents comptables

Établir les états de rapprochements bancaires

Etablir les ordres de paiement et veiller aux paiements des fournisseurs et prestataires dans les délais

Développer et tenir à jour les tableaux de bord

Réaliser les inventaires mensuels et les travaux de fin dexercice

Participer à la stratégie financière de lentreprise

Planifier et réaliser les audits périodiques; passer en revue les activités dachats et dapprovisionnement, les activités liées à la gestion des ressources humaines et les activités liées à la trésorerie

Faire une analyse des comptes

· DAvril 2017 à Mai 2017, Stagiaire professionnel en comptabilité à AZUR SA - Douala (Réf : M. Annour Garou, 693 171 079)

Missions : Gestion comptable de la trésorerie (Banque et caisse)

· De Juillet 2016 à Août 2016, Stagiaire en comptabilité à Eneo - Maroua (Réf : M. Mounoua Jean, 694 757 166)

Missions :

Facturation

Gestion des nouveaux clients (abonnements et contrats)

· DAvril 2014 à Févier 2015, Stagiaire à Catholic Relief Services , Partenaire du Haut commissariat des réfugiés - Douala (Réf : M. Eugène, 691 599 441)

Missions :

Saisi des informations sanitaires des réfugiés sur une base de données en ligne

Réception, enregistrement des réfugiés et création dun compte CRS

· De Juin 2005 à Août 2005, Formation en Informatique (Hardware & Software) à New Group Info - Maroua