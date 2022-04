Danngar NGUEYAM

Je me nomme NGUEYAM DANNGAR né le 21 Février 1980 a N'Djamena, Après mes études primaires et secondaires, je suis inscrit a l'institut Supérieur Professionnel de N'Djamena , je sors avec un BTS en Développement Local mémoire de fin d'études. j'ai eu à travailler avec des institutions ACORD-Tchad, INTERMON OXFAM et INADES Formation. Actuellement je bosse depuis juillet 2015 avec une ONG APRODID (Association pour la Promotion de Développement Intégré et Durable) au Sud du Tchad:



Mes compétences :

Microsoft Excel