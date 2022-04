Dannick GERVAUD

Formatrice APH "Agent de Propreté et d'Hygiène" et Formatrice ADVF " Assistante de Vie aux familles"



J'aimerai travailler a proximité de la mer......ou me rapprocher de chez moi en Rhône- Alpes.....



-Favoriser l'insertion sociale et professionnelle,s'adapter a tous les publics, promouvoir l'image de l'AFPA et travailler en collaboration avec les partenaires institutionnels.

Analyser les besoins des entreprises, développer la motivation collective.

-Accompagner les personnes vers le titre APH/ADVF.

-Préparer et animer des actions de formation APH/ADVF,évaluer les acquis.

-créer des ressources pédagogiques et identifier les ressources manquantes.

-capable d'adapter la formation en fonction des difficultées repérées.



Mes compétences :

Formation

Adaptabilité

Diplôme de Formateur professionnel d'adulte (FPA)