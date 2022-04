Dannisen CHELLEN

Gestionnaire expérimenté possédant une connaissance approfondie de l'informatique, et bénéficiant d’excellentes compétences en leadership et capacités de gestion de la relation clientèles et partenaires



Mon expérience à ce jour, m'a équipé d'une multitude de compétences entourant l’infrastructure et les solutions informatiques diverses, mais aussi dans la gestion des opérations. Je me considère comme une personne techniquement aguerrie, capable de travailler dans un environnement au rythme acharnée et en constante évolution



Mes compétences ont été acquises grâce aux frottements à des clients des plus exigeants, tels que la Société Générale, la BPCE, et même d'autres grandes banques sur le marché africain.



Mes qualités comprennent, mais ne sont pas limités aux suivants ;

• La connaissance technique

> Ingénierie logicielle (web)

> Infrastructure et Virtualisation

> Gestion de projet



• La gestion d'opération

> People management

> Gestion des équipes impliquées dans de multiples domaines

> Dépasser les objectifs de productivité tout en préservant la qualité du service

> Respect des budgets opérationnels

> Gestion clientèle



• Le développement des affaires (Région africaine principalement)

> Gestion des comptes clients

> Gestion des partenaires



Pour tout complément, vous pouvez télécharger mon cv sur : http://carrousel.chellen.mu/MyProfile/Profile%20generique%20-Dannisen%20Chellen%201018.pdf



Mes compétences :

Direction technique - Developpement Application

Direction des systèmes d'information

Virtualisation - VMware

Direction de projet

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion de projet informatique

Programmation informatique

Informatique de gestion