Danny CARON

Danny, c'est mon prénom. Mais ça, c'est entendu par tous. J'ai traversé quelques saisons déjà. Je vis au sud de Perpignan, sous le soleil. Soleil, accroché à mon cœur. Pensant que la vie ne consiste pas à attendre que les orages passent, mais à apprendre comment danser sous la pluie, j'ai donc dansé 19 années sur les scènes de France et de Navarres. j'ai ensuite créé et géré une société dans un tout autre domaine professionnel.

Durant toutes ces années, mon violon d'Ingres fût le soin énergétique et le magnétisme (entre autre). Je me suis donc formée au Biomagnétisme afin de vivre pleinement ce qui vibrait en moi. Riche de cette enseignement et de la petite expérience s'y associant, j'organise ma nouvelle vie de thérapeute sur le département des Pyrénées Orientales.

Là où l'intention est, l'énergie va. J'ai fermement l'intention de m'épanouir dans mon nouveau métier. J'y mets donc l'Energie. Avec le plaisir de pouvoir, un jour peut être, toutes et tous, vous accueillir dans mon cabinet Perpignanais.

En attendant, partageons ...