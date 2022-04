Danny Kouélé Tolé est Journaliste Reporter d'Images depuis 1997. J'ai débuté par la radio puis en 2011, je suis allé à la télé. Entre temps, la presse écrite est venue compléter ma méthode de travail. 2012, je me suis donné à la présentation TV avec le journal et des émissions politiques. L'école m'a poussé vers les questions environnementales et de développement rural. J'ai roulé ma bosse dans plusieurs rédactions. L'expérience d'Africa Plus Gabon, décrochage local d'Africa n°1 m'a enrichi. Correspondant de Reflets Magazine basé à Paris et de Gabonews; je suis Journaliste Indépendant depuis aout 2013. Une vraie liberté s'ouvre en moi...L'aventure se poursuit avec la réalisation de magazine TV. Décembre 2014, création d'Alpha Fm 102 émettant à Port-Gentil...



Mes compétences :

Rédaction