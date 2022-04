Je suis Danny Mangbau, Licencié en Sciences Economiques et Administration des Affaires de l'Université Protestante au Congo. De 2003 à 2007, j'ai travaillé comme gérant au sein de la société delta agro pastoral (transport et fret fluvial), 2008 : Chef de la brigade financière provinciale pour le compte de la province de l'Equateur à Bumba (chargé de controler la conformité des ordonnancements, taxations et paiements de toutes les taxes et impôts retrocedés aux entités administratives décentralisées), Mars 2009 à Mars 2015 : Chef de service adjoint aux Ressources Humaines de la Société AMI FIDELE TRANSFERT Sarl, Depuis Mars 2015, chef de services généraux au sein la même société.