Danny QUESTE HUBERT

Bonjour,



Je m’appelle Danny, j’ai 19 et je recherche un poste sédentaire.



Au travers de mes formations et de mes expériences, j’ai acquis des connaissances dans le commerce national et international. De plus, j’ai pu acquérir des compétences tel que mon relationnel à la clientèle et mon sens de l’organisation.



J’ai pu développer mon sens de l’écoute, lorsque je rencontre un client, je ne m’arrête pas à ce qu’il dit, je cherche à connaitre ses réels besoins.Ensuite, Je suis autonome pour gérer seul les tâches que l’on me confie. Enfin, je suis motivé et impliqué dans mon travail et dans mes projets afin d’atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Étude de marché

Communication

Sens du contact

Diplomatie

Fidélisation client

Gestion des stocks et approvisionnement

Prospection commerciale

E-commerce

Négociation commerciale

Gestion de projet

Rigueur