Danny ST-LAURENT

Mon équipe et moi sommes continuellement à la recherche de nouveaux talents. Nous sommes responsables du comblement de tous les postes de gestion, du contremaître au cadre exécutif, ainsi que des postes de professionnels RH à la Ville de Montréal.



L'équipe de recruteurs seniors est composée d’Hélène Daoust, de Caroline Duguay-Gauthier, de Julie Meunier, de Rose Millien, d’Isabelle Nicolas, de Marie-Christine Piché, d’Emmanuelle Pocreau, de Yannick Karen Rouleau et de Joséphine Waels. N’hésitez pas à consulter nos profils!



Ouverte à la créativité et la différence, la Ville de Montréal réunit des gens de talent, fiers de servir la collectivité et qui apportent dans leur bagage leurs connaissances et leur volonté de changement et le désir de réussir. Montréal veut attirer, accueillir et retenir les meilleurs.



Je vous invite à consulter nos offres d'emploi :

www.ville.montreal.qc.ca/emploi



Rejoignez notre grande équipe de 28 000 employés!



Mes compétences :

Développement des compétences

Développement organisationnel

Gestion des talents

Gestion des compétences

Recrutement cadres