Danny SZALACINSKI

Après plusieurs emploi intérim je recherche un emploi stable comme chauffeur poids lourd, je conduit des semis remorque, des citerne pulvérulent, engin agricole, et conduite de remorque compaction,

j'ai effectuer l'épandage du sel sur les autoroutes pendans 5 ans le soir ou la nuit en plus de mon emploi de jours comme chauffeur de pulvérulent.

j'ai reçu un cap de chauffeur poids lourd via une formation par le forem, et le certificat vca via une formation par mon ancien employeur.

en plus des camions, je suis passionné par le sport automobile,



Mes compétences :

Chauffeur

Chauffeur poids lourd

Poids lourd