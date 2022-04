Danssou JULIEN

Commerce d'or brut en poudre et lingot



Nous sommes à la tête d'une société de transit et de consignation. Notre société représente et aide un groupe d'orpailleurs villageois Burkinabés à vendre des métaux précieux naturels: Principalement l'Or en poudre et en lingot.

Nous disposons présentement pour l'exportation 350Kilogrammes d’Or (AU) Brut dont Les caractéristiques sont les suivantes:

- QUANTITE ............ 350 KG

- QUALITE ............. 22 CARATS+

- NATURE ............. METAL (AU) EN POUDRE

- TAUX DE PURETE ...... 97 %

- COMPOSITION IMPURETE ....... 3% (essentiellement oxyde de fer)

- Prix: 20.000,00 €/kg



Si vous êtes intéressés, acceptez l'offre et vous signerez un contrat avec les vendeurs puis vous vous rendrez sur place sur ACCRA(GHANA) pour constater l'existence effective de la marchandise afin de procéder à sa réexportation. Un délégué des vendeurs suivra la marchandise pour le résultat de la fonderie. Toutes les dépenses effectuées par l'acheteur seront déduites du montant total avant payement de la différence au vendeur ceci après le résultat final de fonderie. Ces orpailleurs peuvent fournir par période d'un mois 50 à 100 Kilogrammes d'Or selon le pouvoir d'achat de l'acheteur. Alors nous voulons vous choisir cher Monsieur/Madame; comme le(la)représentant(e) dans votre pays afin que vous nous achetiez régulièrement ou vous nous trouviez des acheteurs d'Or réguliers. Si notre proposition vous agrée, répondez expressément pour les détails complémentaires

Email : julien.danssou@live.fr