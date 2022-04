Dante MENEGAZZI

Diplomé d'un bac + 2, j'ai découvert le monde du spectacle vivant en effectuant des vacations comme technicien polyvalent, et assistant régisseur à l'Abbaye de Royaumont lors de la saison musicale.

Cela fait 3 ans maintenant que j'effectue ces vacations. Ayant énormément apprécié ce milieu, je viens d'être accepté, à la suite d'un concours, à suivre les cours de la formation technicien du spectacle vivant dispensée par 3IS.



Fort de mes expériences au sein de l'abbaye de Royaumont et dans différentes sociétés de prestation, je possède déjà une certaine expérience du matériel, des normes de sécurité ainsi que des procédures habituellement suivies dans ce métier.



Je maitrise les bases des logiciels de CAO qu'il s'agisse de SolidWorks ou d'Autodesk.

J'ai aussi quelques connaissances liés à l'utilisation de logiciels comme Mathlab, Castem, etc

Mes études m'ont permis d'obtenir des connaissances diverses concernant les matériaux (métaux, verre, céramiques, polymères, composites) et les méthodes de caractérisations de ceux-ci ( tests de traction, torsion, flexion, etc..).



Mes compétences :

Gestion de plateau

Montage et réglage lumière/son

Montage scène

Pupitrage lumière