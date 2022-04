Dantoussou EMMANUEL

Je Suis titulaire d'un BTS en Administration et Gestion des Entreprise et d'une Licence Professionnelle en Management de Projets.

Actuellement, je suis Gestionnaire de Mutuelle de District de Gounou-Gaya, MKE Tchad. C'est dans le cadre d'un programme de promotion d'un réseau des mutuelles de santé au Tchad, projet exécuté par le Centre international de Développement et de Recherche (CIDR), une ONG française, à travers le BELACD de Pala.

Compte tenu de mes expériences dans la gestion des mutuelles de santé (4 ans) et planification locale; je suis à la recherche d'emploi dans le cadre des mutuelles de santé, planification locale, gestion de projet et animation de développement.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet