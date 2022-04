Dany BEAUPEU

Issu d’une formation technique, j’ai développé mes compétences commerciales et managériales au travers des différentes expériences professionnelles au sein du groupe SONEPAR (Commercial, Responsable Service Technique et Animateur Commercial).

Ce parcours, avec entre autre une forte expérience en solaire photovoltaïque, m’a également permis de développer mes connaissances et d’affirmer mon intérêt sur les solutions de performance énergétique (gestion d’énergie, production d’énergies, énergies renouvelables, isolations, éclairage, domotique, etc.).

Avec IDECORENO, je mets aujourd'hui mes compétences à disposition des Maîtres d'Ouvrage et des Entreprises du bâtiment afin de les accompagner aux montages des projets de rénovation ou d'extension des bâtiments.



Mes compétences :

Animation

Audits

Bâtiment

COMMERCE

Courants faibles

Courants forts

Efficacité énergétique

Energétique

Energie

Énergies renouvelables

Éolien

Gestion d'énergie

Marketing

Photovoltaïque

RT2012

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Rénovation immobilière

Assistanat commercial