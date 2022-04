Dany BECHET

Bonjour et bienvenue à vous,



Titulaire d'un Master 2 Administration Générale, lutte contre l'échec scolaire et l'illettrisme, je cherche aujourd'hui la possibilité de m'investir totalement dans le développement et la conduite de projets, qu'ils soient sociaux et/ou éducatifs, au sein d'une mairie, d'une collectivité, d'un territoire ou ailleurs.



Ayant commencé ma vie active à l'âge de 18 ans, j'ai eu l'occasion de côtoyer des univers divers. Mais c'est aujourd'hui dans le domaine du développement et de la gestion de projet que je suis à la recherche d'un emploi.



Deux stages de trois mois chacun en mairie (Arras et Marquette-Lez-Lille), ainsi que d'autres expériences, notamment dans le domaine de l'animation, m'ont permis de compléter par le terrain ma formation Universitaire. Aussi, j'ai pu prendre conscience au cours de mon parcours, de l'importance du maillage de réseaux dans le rôle du coordonateur de projet et plus largement, dans le rôle de l'homme de terrain.



C'est ce terrain que j'aimerais aujourd'hui intégrer, afin de mettre à profit mes compétences.



Je suis par ailleurs convaincu qu'un projet doit être mené avec professionalisme, diplomatie et determination, mais aussi qu'il doit être fondé sur des principes d'action humainement viables qui visent à ce que le projet profite au plus grand nombre, sans discrimination aucune.



Au delà d'un poste, il me semble que ce type de plateforme web, est avant tout un lieu de partage, alors n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour des offres d'emploi ou bien simplement pour échanger sur des sujets qui nous rapprochent !



A très vite donc !



Mes compétences :

Coordination

Développement de projet

Développement social

Gestion de projet