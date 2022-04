Dany BERLAND-MICHEL

D'abord styliste puis attachée de Presse , j'ai très vite conçu des événement importants

et peut affirmer avoir participé activement au réveil de marques aujourd'hui incontournables. (AGATHA. EBEL. DUNHILL. JEAN CLAUDE JITROIS. PETIT BATEAU....)

DBM ... ce sont tout simplement mes initiales.

DBM communication a pour spécialités la création d'événements générateurs de business et le réveil des marques grâce à une créativité évidente, l'intuition de l'air du temps , une véritable expérience et un réseau de relations solide.

Notre Agence applique le sur-mesure pour toutes les problématiques qui lui sont confiées... il n'y a pas de petits clients , il y a des hommes , des produits, des idées et nous sommes là pour les valoriser et créer de la valeur ajoutée afin de séduire le public final...

www.dbmcom.fr



Mes compétences :

Altruiste

Communicante

Créative

dynamique

Organisée

Sens Artistique