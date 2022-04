Dany CHERBONNEL

Après avoir enseigné durant seize années la musique auprès de divers publics, je suis toujours motivée par cette envie de transmettre et de proposer des activités d'animation autour de la culture et du tourisme.

Titulaire d'un BTS tourisme obtenu en 1997, pour satisfaire cette motivation, je valide en juin prochain un Bachelor Tourisme à l'Ipac Bachelor Factory à Rennes : Responsable d'activités ou d'entreprises touristiques. Mon stage s'effectue au Parc botanique de Haute Bretagne où je travaille sur la définition et la proposition d'un produit pour les scolaires.



Mes qualités relationnelles, mon esprit d'initiative et mon sens de l'écoute seront autant d'atouts qui j'en suis sûre favoriseront mon intégration au sein de votre équipe de travail.



Mes compétences :

Gestion

Management

Marketing

Communication

Accueil

Informatique