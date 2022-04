Dany DA FORNO

Un parcours atypique, une cohérence professionnelle, dans un contexte militant où valeurs et convictions occupent une place importante, que cela soit dans le contexte de l’éducation populaire, du syndicalisme ou de la construction européenne.Des différentes expériences dans des univers qui ont en commun la défense de valeurs, de principes, d’une certaine philosophie de vie...

Des compétences multiples et complémentaires, enrichies par des formations tout au long du parcours...

Pourquoi le coaching....

Parce que dans la vie il y a des moments charnières, au niveau professionnel ou personnel et que dans ces moments là on peut avoir besoin d’être accompagné pour trouver et mettre en oeuvre des solutions adaptées.

Le coach n’est pas un thérapeute, il peut aider son client à comprendre ses problèmes, identifier les freins et les blocages qui l’empêchent d’avancer et à mettre en place une stratégie, basée sur son potentiel, pour atteindre son objectif.

Grâce à des méthodes d’analyse, de diagnostic ou d’entraînement issues des sciences sociales il permet de dépasser une situation de blocage et d'atteindre les objectifs recherchés.



Mes compétences :

COACHING PROFESSIONNEL SOUTIEN ET ACCOMPAGNEM