Directeur des projets de conception et construction de maisons de prestige, de buildings et de grands projets industriels EPC, jai conduit une cinquantaine de grands projets au service de 3 spécialités : ingénierie, construction, travaux publics tout corps détat :

- palais et sièges sociaux au Qatar (IBC PARTNERS et DADA DESIGN & BUILD)

- usines de traitement deaux usées (SUEZ ENVIRONMENT)

- conduite de travaux BTP : réseaux urbains, bâtiments publics (IBC PARTNERS)



Parallèlement, jai dirigé la société IBC PARTNERS spécialisée dans la maîtrise d'oeuvre de travaux publics et de bâtiments durant 6 ans.



Également, jai contribué au développement du parc foncier dALI BIN ALI HOLDING : hôtels 5* et centres commerciaux.



Ce qui fait de moi un manager doté dune vision grand-angle sachant structurer et organiser lingénierie, le business, les grands projets, la qualité et la finance.



Mon expertise : la gestion de grands projets industriels EPC la construction de maisons de prestige la coordination des études et conception le pilotage des opérations gros œuvre et tout corps détat.