Dany DANY PILET (PILET)

Une expérience réussie de 30 ans dans diverses Sociétés ma permis dacquérir une solide expérience dans des fonctions commerciales multiples auprès de particuliers ou professionnels. Au cours de ces expériences, jai démontré mes compétences commerciales et managériales.



Aujourdhui, en poste chez CS.MEDIA à La Roche sur Yon, j'exerce la fonction de RESPONSABLE du DEVELOPPEMENT COMMERCIAL. A ce titre je suis responsable de la commercialisation des dispositifs publicitaires grands formats, responsable du développement et enfin responsable des relations avec les administrations Territoriales (Mairie, DDE, Départements...) sur les départements suivants: 16-17-44-49-79 et 85.











Mes compétences :

Informatique

Gestion administrative et commerciale

Stratégie commerciale

Commercial b to b

Commerce

Commercial