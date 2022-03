Dany DASSAIN

Gestion de l'ensemble de la chaine industrielle et logistique

Installation d'un ERP

Optimisation des espaces de production.

Mise en place des prototypes avant série et modifications avec le Bureau d'Etudes.

Création des nomenclatures, organisation des postes de charges, préparation au picking.

Organisation de lunité SAV (devis, planification des déplacements extérieurs).

Implantations des machines-outils afin de limiter le flux du personnel.

Mise en place du chantier KAISEN, diminution de la pénibilité, accentuer le bien-être du personnel.

Mise en place de méthodes de gestion: Kanban, FIFO, création des servantes, gestion des classes

ABC, etc).

Management

Management de chefs d'ateliers de sites de production

Gestion de plusieurs services : SAV, peinture, logistique etc. en collaboration avec les BE et Achats

Gestion du personnel et montée en compétences afin de gagner en polyvalence

Gestion de projets et formation de personnel au LEAN MANUFACTURING

Passage de 5 jours de travail à 4 jours sans perte de productivité

Logistique

Accompagnement de l'équipe magasin (caristes, magasinier, ADV).

Approvisionnement et gestion des stocks par l'ERP (CEGID, GPIC)

Optimisation des sites de stockage et amélioration des plans de chargements et des expéditions

Réceptions et expéditions nationales, européennes et internationales.

Implantation physique des ateliers et des racks de stockage.

Mise en œuvre des « TOTEMS » (UAP avec reporting des différentes situations transverses)

Suivi des tableaux de bord et des indicateurs UAP par le biais d'animations

Approvisionnement des matières premières.