Si Dany Desjardin se destinait dès son plus jeune âge à une carrière de comédienne, c’est l’enseignement et la pédagogie qui ont toujours été le fil rouge de son parcours.

Après une Licence et une Maîtrise de Lettres « Arts du spectacle » à l'Institut d'Etudes théâtrales à l'Université de Paris III, elle rejoint l'Institut de formation des Comédiens Animateurs de l'Université d'Aix en Provence où elle complète sa formation et intervient auprès du jeune public pour des actions de jeu dramatique en milieu scolaire.

Elle a dirigé pendant quelques années des ateliers de théâtre et de création collective dans les quartiers extra-muros d’Avignon, puis intègre le Centre National des Ecritures du Spectacle (Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon) où elle sera responsable de l’animation et de la formation pendant près de 15 ans.



C’est en 1995, que Dany Desjardin rencontre le Roy Hart Théâtre qui lui permet de découvrir sa voix de soprano, ’elle décide alors de l' explorer tant avec des enseignants classiques de l’art lyrique (Y.Senn du conservatoire de Neuchâtel, S.Wilfart du conservatoire de Roubaix ou R.Androzzi du conservatoire d’Aix en Provence) qu’avec des méthodes de recherche vocale innovantes , telle la Psychophonie de M.L Auscher, le Geste anatomique de Blandine Calais-Germain ou l’Eutonie de Gerda Alexander, et la méthode « Analyser, Construire, Harmoniser par la voix » de S.Wilfart® (dont elle est diplômée).



Elle crée l’Association « Voix Parallèles » en 1998, et transmet son expérience depuis cette date.

Celle-ci s'est combiné depuis de nombreuses années avec d'autres pratiques comme le tchi Quong, la danse,l'équitation centrée et Dany s'est également interessée à la communication intuitive avec les animaux ainsi qu'au shiatsu équin et humain qu'elle pratique depuis 3 ans.