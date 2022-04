Je suis Dany DOMBI ancien étudiant de l'Ifops Paris (Institut de Formation des Professions de Santé)et l'Ifv (Institut des Forces de Vente)ou j'ai suivi une formation de technico commerciale avec pour option la santé (Délégué Pharmaceutique).

A l'issue de cette formation en 2005 pour valider mes acquis j'ai travaillé pour plusieurs laboratoires pharmaceutiques jusqu'en 2007 comme délégué (Gallivit France, Biodim, Roche, MSD, Astra Zeneca).

Par la suite fin 2007 j'ai décidé de créer mon entreprise exclusivement dédiée à la santé(Médical Store & Services)spécialisé dans la vente et distribution de matériel médical.



15 ans d'expériences professionnelle à dominante commerciale

* Expertise de la vente

* Conquête, suivi et fidélisation orienté sur la satisfaction client



Connaissance des secteurs du luxe:

* Mode (haute couture, prêt à porter)

* Beauté et bien être (Parfums)

* Vins et spiritueux (Champagnes)



Veille stratégique et Intelligence économique:

* Surveillance de l’environnement concurrentiel (protection, veille, influence)

* Recherche, traitement et distribution de l'information utile en vue de son exploitation.



Mes compétences :

Vente

Communication

Gestion de projet

Management commercial

Marketing

Management

Santé

Export