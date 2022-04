Dany ESPEROU LAMBERT est psychologue/Psychothérapeute depuis de nombreuses années. Elle dispose d'une forte expérience professionnelle auprès des familles (enfants et parents). Elle reçoit sur RV enfants, adolescents et adultes dans le cadre d'une psychothérapie classique mais aussi en psychothérapie EMDR. Elle participe régulièrement à des formations continues pour parfaire ses connaissances, comme par exemple, la prise en charge individuelle dans le cadre d'évènements traumatiques récents, la thérapie des schémas, la communication non violente..... Elle propose par ailleurs des méthodes de relaxation et de méditation de pleine conscience, outils indispensables dans le cadre d'une démarche thérapeutique personnelle.