Passionné par le développement web & mobile, je suis actuellement étudiant en 2ème année de bachelor développement web au sein de My digital school.

Afin de mettre en pratique les compétences et connaissances acquises durant mon cursus et en autodidacte, je suis à la recherche d'un stage à partir du mois d'avril en tant que développeur web.



Mes compétences :

CakePHP

PHP

CSS

HTML

React.js

Github

JavaScript

Git

Node.js

JS