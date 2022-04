Dany HAUTECOUVERTURE

Domaine de compétences



Production informatique

- Resolutions d'incidents

- Redaction de procedures



Administration et gestion du réseau :

- Paramétrage de routeurs, firewalls

- Configuration de switchs : Vlans, QoS, load balancing

- Câblage et établissement de plans d’architecture réseau



Sécurité des réseaux :

- Cloisonnement du réseau (sous-réseaux)

- Surveillance du réseau



Administration système : serveurs :

- Installation de serveur de fichiers, gestion des droits des utilisateurs

- Supervision



Administration système : clients :

- Assistance aux utilisateurs, dépannage matériel et logiciel

- Installation imprimantes, postes, clients légers



Environnement technique



Méthodes/outils :

- Systèmes d’exploitation / supports : Windows, Linux (RedHat, Suze, AIX, HP) / Unix

- Base de données : Oracle, MySQL

- SAP : module RH

- Ordonanceur : $Universe, ControlM

- Environnement de développement : Notepad++, Netbeans, VisualBasic, Eclipse

- Logiciel de CAO : CATIA V5



Langages :

- Bash, html, php, xml, CSS, MySQL, java, ABAP



Méthodologie :

- Itil, Kanban, Agil





Langues :

- français : langue maternelle

- anglais : lu, écrit, parlé

- espagnol : vis en Espagne



