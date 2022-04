Bonjour à tous. Je me présente, Dany Koyangbo, Je suis un jeune diplômé en quête d'opportunité.

Mon domaine de prédilection, c'est l'informatique, Technologie d'information, TIC.

J'ai un Master en réseaux et systèmes, et une Licence en réseaux et Télécommunications et aussi une très bonne maîtrise des logiciels, OS et services Open-Sources (Linux, Ubuntu, Redhat....)



Mes compétences :

Téléphonie sur IP

Centreon et Nagios

Ubuntu Server

Open Source

Raduis

OCS

Câblage

Maitraise de Linix, Debian, Ubuntu, redhat....

Active Directory

Administration Windows 2003 à 2012

Sécurité informatique

Information Technology

Réseaux informatiques & sécurité

Administration système

Administration réseaux