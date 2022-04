Dany KY SOTH

Pour réaliser mes rêves d'enfant "dessiner et peindre toute la journée" j'ai tout d'abord passé un bac Arts plastiques au Lycée St Sernin, mon chemin à été detourné une première fois vers La Dépêche ou je suis restée un an apprenant "sur le tas" le métier de dessinatrice publicitaire.

Les Beaux-Arts de Toulouse et quelques boulots de free-lance ont complétés cette ébauche de formation.



Mes compétences :

Peinture

Art

Modelage terre