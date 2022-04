Dany LADRAT

Musique : Batteur professionnel

Plusieurs groupes actifs (Professionnels et amateurs), plus de 100 concerts effectués en ces quelques années, 4 enregistrements d'albums studios finalisés, 3 démos et une participation de 2 titres pour un autre album. A l'écoute de tout projet viable pour enregistrements, concerts, figuration, etc.

Endorsé Velvet Cymbals,

Endorsé ProOrca Drumsticks.



www.danyladrat.fr



Professeur de batterie indépendant depuis 2008 en Charente à La Rochefoucauld.



Sonorisation & Éclairages : Toutes prestations de sono et lumières pour concerts, spectacles, conférences ou autres, via l'association "Light & Sound".

www.lightandsound.fr



Management : Gestion de groupes amateurs et semi-pros pour diverses prestations. (lié à L&S)





Biographie complète, extraits musicaux, photos, vidéos, et informations complémentaires sur le site personnel :



Mes compétences :

Animation

Arrangements

Batterie

Batteur

Chant

Composition

Management

Musicien

Musique

Percussions

Sonorisation

Sound

Spectacle

Web

Webmaster