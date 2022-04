Dany LE CARDINAL

Mon expérience a débuté par 11 années en cabinets d'expertise comptable.



Puis,15 années supplémentaires j'ai effectué des tâches diverses sur différents secteurs d'activités et toujours dans le domaine de la comptabilité en tant que salariée multi- employeurs.



Mon expérience a continué dans le domaine du bâtiment où j'ai exercé mon métier dans une entreprise unique durant 5 ans.



Actuellement, je viens de terminer des formations et stages (Anglais et divers logiciels de Compta).



A ce jour, je recherche de petites et moyennes structures afin de renouveler mon expérience en multi-employeurs, ou un emploi à temps plein dans une seule entreprise .



Mes compétences :

autonome

dynamique

Motivée

Rigoureuse

Sens des responsabilités