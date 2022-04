Dany LECLERRE

•Débute l'Aikido en janvier 1965.

•Premier belge à avoir présenté un examen de 4e dan devant un expert du Centre Mondial de l'Aikido de Tokyo (Sugano Shihan 8e dan).

•A débuté avril l'enseignement de l'Aikido au Centre sportif de La Fabrique National d'armes de guerre de Herstal en 1972.

•A formé plus d'une centaine de ceintures noires et parmi eux des enseignants qui ont à leur tour créé leur Dojo.

•A étudié avec les plus grands experts de l'Aikikai de Tokyo.

•Depuis 1988 étudie régulièrement l'Aikido auprès de Christian TISSIER Shihan 7e dan de l'Aikikai de Tokyo.

•Premier belge 6e dan de l'Aïkikaï de Tokyo, nommé en janvier 2001 par Moriteru Ueshiba Doshu petit-fils du fondateur de l'Aikido.

•Nommé 7e dan fédéral (AFA) en 2004, par le collège des plus hauts gradés de l'Association Francophone d'Aikido.

•Membre de la commission fédérale des grades.

•Moniteur Adeps, Maître de stage Adeps

•Elevé au titre de « Shihan - Cliquez ici pour voir le diplôme » de l'Aikikai de Tokyo, le 12 janvier 2008 par Moriteru Ueshiba Doshu (petit-fils du fondateur de l'Aikido). « Shihan » est le titre d'enseignant le plus élevé qui existe dans les arts martiaux japonais. Ce terme veut dire « exemple » ou « modèle ».