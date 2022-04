Dany LEGRAND

Modifier





POINT D'ENCRE FONTAINEBLEAU



La franchise Point d'Encre est spécialisée dans la recharge de cartouches d'encre.



Chaque cartouche laser remanufacturée préserve l'environnement d'environ 1,5Kg de déchets.



Il faut plus de 400 ans pour obtenir la décomposition totale d'une cartouche.



Quand vous achetez une cartouche neuve, vous payez plus cher et vous augmentez la dépense des ressources de la planète





LA RECHARGE ECONOMIQUE



Economisez jusqu'à 60% par rapport au prix du neuf avec en plus, une quantité d'encre supérieure à celle d'origine.



Le prix des imprimantes à jet d'encre a fortement baissé mais le prix des cartouches d'encre à explosé.



La plupart des cartouches d'encres peuvent être remplies en vous faisant économiser jusqu'à 60% sur le prix du neuf.



De plus nous vous garantissons que la cartouche rechargée sera aussi performante que votre cartouche d'origine.





LA RECHARGE QUALITÉ



Une fois remplies et testées par notre équipe, vos cartouches sont garanties et remplacées en cas de défaillance.



Nous utilisons des encres, spécifiquement conçues pour chaque imprimante, qui ont les mêmes propriétés physiques et chimiques que les encres d'origines.



Profitez de la qualité d'un service de proximité.



Conseils, astuces et rapidité sont les points clés de votre boutique POINT D'ENCRE.



Le plus des entreprises et des collectivités.



Profitez d'un service clé en main de collecte et de livraison sur simple demande de votre part.