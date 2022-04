Professionnelle de l’immobilier depuis plusieurs années, j’ai été séduite par l’ensemble des moyens professionnels mis à disposition par le Réseau Capifrance, que j’ai rejoint en 2009.



Je saurai vous conseiller, vous orienter et vous suivre dans cette démarche d’achat ou de vente de votre bien.



Ma plus grande récompense sera votre satisfaction, la confiance que vous m’aurez témoignée et le relationnel que nous aurons créé.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Immobilier

Relation clients

Conseil en immobilier

Négociation