Dany MARTINI

Bonjour,



A 53 ans il est temps de se remettre en question, mais y a t' il un âge pour cela ?



Si comme moi vous avez des rêves que vous n'avez pas encore concrétisés faute d' avoir les fonds nécessaires ou tout simplement vous ne souhaitez pas toucher à votre épargne de sécurité alors pourquoi ne pas accepter "des prêts participatifs ou des dons" ?



Cela s'appelle le CROWDFUNDING ou en Français "le prêt participatif, qui est autorisé officiellement en France et dans beaucoup d'autres pays !



Alors pourquoi s'en priver ? Moi je n' en voit pas de raisons !



Le financement participatif comprend différents secteurs tels que le don (« donation crowdfunding »), la récompense (ou don avec contrepartie), le prêt (aussi appelé « crédit crowdfunding »), l'investissement en capital (« equity crowdfunding ») et le co-investissement en immobilier.

Bien sur le "don avec contre partie" le prêt et l' investissement suppose que votre projet puisse intéresser suffisamment les éventuels donneurs pour qu' ils aient envie d' investir dans votre idée.



C' est intéressant comme par exemple la start up Blablacar qui connait un succès fou.



Vous ne trouverez que peu de gens prêt à vous donner de l'argent si votre rêve est une voiture ou une maison car il n'y a aucun retour financier pour eux !



C' est donc d' une nouvelle catégorie de CROWDFUNDING que j' aimerai vous présenter: Le don désintéressée et sans lien entre le donneur et le receveur.



La c' est génial car votre projet peut être vraiment n' importe quoi: Voiture, maison, voyage, dettes et vous n' êtes même pas obligé de réaliser le projet présenté et vous pourrez disposer librement de l' argent comme bon vous semble, il vous appartient définitivement.



C'est-ce pas génial tout sa ?



Voici à quoi peut ressembler un de ces rêves, le mien par exemple:



https://wesharecrowdfunding.com/Dany67





Si vous êtes intéressé vous pouvez me demander une invitation à une présentation qui se déroule en ligne chaque jour à 10h 17h et 21 h



Si vous avez des questions n' hésitez pas à me les poser



à bientôt mes amis si vous passez comme moi de "rêver sa vie" à "vivre ses rêves"



Dany











