Dany MASSIEUX

Coordonnatrice d'un établissement public d'intervention sociale et chef du service éducatif et de l'internat durant cinq années, je souhaite désormais évoluer en environnement associatif.



Dans cette perspective, je suis intéressée par vos expériences acquises dans les différents champs d'application du travail social.



Spécialiste des organisations depuis maintenant presque vingt ans, je suis à votre entière disposition pour vous apporter des méthodologies spécifiques. Ces savoir-faire, issus du secteur de l'aéronautique, ont déjà été transposés au secteur de la santé depuis que la qualité est devenue un critère exigible de la certification le 1er Janvier 2010.





Mes compétences :

Développer des partenariats

Coordination de projets

Manager : Animer et encadrer des équipes

Organiser : Planification RH et matériels

Communication : NTIC

Conduite du changement

Étude de la performance

Contrôler le respect des procédures HSCT

Gestion financière et comptable

Accompagner des personnes, organiser le quotidien

Restaurer l'autonomie

Favoriser l'insertion sociale

Construire des projets de vie

Gestion des contrats externalisés

budgets

Audit