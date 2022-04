Dany MIODON

Après quelques années en tant que consultant informatique, j'ai décidé en 2001 de me lancer dans la création d'entreprise. De cette idée est née la société IDÉLOGIC, société de services qui propose des prestations en informatique pour les collectivités et les entreprises de Franche-Comté.



Depuis la création je gère la société au quotidien et j'effectue en parallèle des missions d'expert tests et validation en systèmes billettiques ainsi que des missions de développement logiciel pour plusieurs clients.



Mes compétences :

Gestion de projet

Visual basic

Python

PHP

C + +

Base de données

Test

HTML