Dany MOUAHA

Je me nomme MOUAHA Daniel Kaboul, jeune Camerounais titulaire d'une LICENCE en Banque option Conseiller Gestionnaire de la Clientèle et d'un BTS en BANQUE ET FINANCE. en effet je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un emploi. Rigoureux et polyvalent, je serai ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme au bon fonctionnement de votre structure.



Mes compétences :

montage d'un dossier de demande de crédit

FSA Know Your Client

Compliance Audit

Financial Analysis

Invoicing

Opening/Closing Accounts

Bank Reconciliations

Operational Risk

Bookkeeping

Reconciliations

Microsoft Excel

Microsoft Word

OCR