Dany MOUGENOT

Plus de 20 ans d'expérience dans l'Industrie des Composites & Polymères, au travers de fonctions commerciales, marketing & managériales sur le marché européen.

Actuellement en poste chez JUSHI France (leader mondial production Fibre de Verre).



JUSHI France commercialise les produits mis au point et fabriqués par JUSHI Group sur nos sites chinois et égyptien ainsi qu'une large gamme de produits élaborés tels que tissus, complexes ou autres multi axiaux ou UD issus de notre filiale HENGSHI.



Actif depuis le Maghreb jusqu'au Benelux, nous nous appuyons sur 4 plateformes logistiques pour être positionnés au plus près à la fois de nos clients et des ports pour nos importations.



Nous intervenons dans les industries de :

- PRV : Thermosets & Thermoplastiques + Prépeg Thermoplastique Compofil

- CRV : Ciment & Gypse (plâtre),

- Autres spécialités.







More than 20 years of experience in Composites & Polymers Industry, through business, marketing or management functions in the European market .

Currently by Jushi France (world leader Fiberglass producer ).



JUSHI France manages developments and sales of products developed and manufactured by JUSHI Group from our Chinese and Egyptian facilities and a wide range of processed products such as tissues, complex or other multi axial or UD from our HENGSHI subsidiary.



Active from Maghreb to the Benelux, we rely on four logistic platforms to be positioned closer to both our customers and ports for our imports.



We operate in industries:

- GRP: thermosets thermoplastics & thermoplastic prepreg : Compofil,

- GRV: cement & gypsum,

- Other specialties.



Mes compétences :

Commerce / Distribution Secteur industriel

Marketing Operationnel

Management Équipes Commerciales

Export

Matériaux Composites