Dany PLAUD

Bon je fais ma petite pub...

Alors je suis compositeur de musique , je touche à différent styles. Je fais aussi bien de la musique orchestrale que de l'électro, par moment je mélange les deux d'ailleurs . Je vous invite à découvrir mon travail sur des sites:

https://soundcloud.com/danitche78

Myspace: http://www.myspace.com/chatmanorkestra

Je vous aiderai à mettre en musique vos images en passant par du Sound Design, du montage son et du mixage pour : Long-Métrages, Courts Métrages, Documentaires, Magazines, Génériques, Films publicitaires, Films d'Animations ,Spectacles, Théâtre, Musées,Evénementiels.



Je travaille actuellement dans mon studio à Boulogne Billancourt équipé d'un Protools HD 4 avec synchro à l'image et je mixe en stéréo ou en 5.1 avec Altiverb et TC 6000 Electronic .7 Ecoutes Dynaudio R25.



Grande Sonothèque,d'Ambiances,de Bruits et FX



Pour la partie instruments:

Vienna Symphonic Library.

Lass Scoring Strings.

Samples Orchestraux Project SAM Symphobia.

Evolve Rhythmic Percussive.

Batterie Electronique Roland TD 20.

Native Instruments.Spectrasonics...etc

Et la liste est encore longue, mais je m'arrête là.



Pour avoir une petite idée de quelques compositions voici le lien :

Mail:

danitche78@gmail.com



Mes compétences :

Animation

Audiovisuel

Communication

communication multimedia

Design

Documentaire

Evénementiel

Médias

Multimedia

Musicien

Presse

Production

Publicité

Reportage

Sound

Sound design

Spectacle

Web

Musique