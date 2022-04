Dany PLESSIS

Dans le commerce depuis plus de trente ans, je suis toujours aussi passionné, et, motivé pour ce métier, car il est en constante évolution à tous les niveaux.

La technique, mais surtout l'humain, m'ont obligé, plus d'une fois, à une remise en question, et,d'adapter ma façon de faire, afin de booster, mais surtout pérenniser, mes résultats.

Très bonne, expérience du terrain, et, connaissance produit, force de proposition, pragmatique.



Mes compétences :

Vente

Commercialisation des produits techniques

connaissance produit

Gestion des stocks

Relations humaines