Dany RABILLER

Vérandas SOKO, enseigne du groupe AKENA, 1er fabricant français de vérandas, développe, commercialise, et distribue sa propre gamme de produits à destination de professionnels. Vous y trouverez des vérandas aluminium, des préaux, des fermetures de préaux, des vérandas de piscine et autres produits aluminium pour votre terrasse. Nous sommes présent sur l'intégralité du territoire Français et nous adressons aux professionnels de la pose de vérandas, menuiseries, portails, charpentiers.

www.soko.fr



Mes compétences :

Économie

Communication et marketing

Aluminium

France

Innovation

Commerce