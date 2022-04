Dany SABOULARD

Séduite par l’Art du Chi-Méthode Stévanovitch qu’elle a découvert en 1993, elle décida, en 1998, d’aller approfondir cet enseignement directement auprès de Vlady et Michèle Stévanovitch dont elle devient une des proches collaboratrices.

En 2000, elle découvrit les joies de l’enseignement tout en poursuivant sa formation et ses activités au sein du Centre International Vlady Stévanovitch.

Passionnée, en 2006, elle s’installa à Marseille pour partager, à plus grande échelle, ce merveilleux enseignement qu’elle a eu la chance de recevoir !

En association avec Pedro Marquès, au sein de La R’Vitale, elle est heureuse de faire découvrir, avec beaucoup de simplicité, d’humilité et de bonne humeur, la joie de sentir vivante…