Dany SERGEANT

Actuellement à la recherche dun emploi en alternance, je vous propose ma candidature pour un contrat de professionnalisation de chargée de clientèle en assurances de personnes et produits financiers de niveau II afin de pouvoir intégrer dès la rentrée prochaine votre entreprise pour une durée de 12 mois.

Titulaire dun bac+2 de Commerciale en Marketing Direct, et ayant une expérience de 7 ans en tant que conseillère commerciale en assurances à la MACIF IDF ou jai pu apprécier les différentes facette de ce métier passionnant, je me suis tout naturellement tournée vers un Bachelor afin de donner un nouvel élan à ma carrière.

En effet, mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité dadaptation dans divers secteurs dactivités, notamment en tant que commerciale terrain, téléconseillère et conseillère de vente. Ce qui ma permis de développer de nombreuses compétences commerciales et administratives.

Aujourdhui, je souhaite concrètement rejoindre une équipe dans le secteur de de LIsle-Sur-La-Sorgue et ces environs afin de pouvoir utiliser ma fibre commerciale liée à mon goût pour le challenge, retrouver lesprit déquipe, le contact avec les Clients/ Sociétaires ainsi que leur satisfaction. Mon savoir-faire ainsi que mon savoir-être nous permettront de développer de nouveaux projets ensemble.

Je serais une collaboratrice enthousiaste et prête à m'investir totalement dans ma future mission.

En espérant que ma candidature saura retenir toute votre attention, je reste à votre entière disposition pour vous convaincre lors dun éventuel entretien à votre convenance.