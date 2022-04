Dany TETART

De formation technique, j'ai été consultant pendant 4 ans dans de grands groupes nationaux et internationaux, puis la passion du client, du contact, des relations humaines m'ont poussé vers des postes d'ingénieurs d'affaires pour des sociétés de conseil en technologie.



En 2009 je crée mon entreprise MROD et lui insuffle les valeurs fortes qui sont miennes : l'esprit d'équipe, le savoir être, l'envie de se surpasser.



Aujourd'hui MROD se structure et recrute cette année 20 nouveaux collaborateurs dans les 3 pôles d'activités de la société et également plusieurs Responsables de Business Unit afin d'étendre notre champ d'intervention au niveau national et international.





